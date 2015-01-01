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प्रदर्शन:चौकी के सामने धरने पर बैठीं महिलाएं, पुलिस पर लोगों से ज्यादती करने का लगाया आरोप

फिरोजपुर2 घंटे पहले
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  • सीपीआई और महिला सभा की मेंबरों ने गांव चूहड़ीवाला के मनरेगा कामगारों के समर्थन में किया प्रदर्शन

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और पंजाब महिला सभा की सदस्याओं ने पंजाब पुलिस पर राजनीतिक शह पर आम लोगों के खिलाफ ज्यादती करने का आरोप लगाकर शनिवार को पुलिस चौकी के गेट आगे धरना दिया। धरने का नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सूबा कौंसिल मेंबर कामरेड चरनजीत सिंह छांगा राय, जिला नेता भगवान दास बहादुर के और पंजाब महिला सभा की ब्लाॅक प्रधान सुनीता रानी ने किया। धरने में गांव चूहड़ीवाला के लोग भी शामिल थे। धरने के दौरान पार्टी की नेत्रियों ने कहा कि गांव चूहड़ीवाला के मनरेगा कामगारों ने सरपंच और उसके पति द्वारा उनको मनरेगा काम पर नहीं लगाया मगर दूसरी तरफ चहेतों के जाली मनरेगा जॉब कार्ड बनाकर सभी के खातों में बिना काम पैसे डलवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरों द्वारा उच्चाधिकारियों को पत्र देकर कार्रवाई की मांग करने पर उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया और नाजायज पर्चा दर्ज करवा दिया था।

उन्होंने कहा कि सीपीआई व महिला सभा द्वारा चौकी इंचार्ज और पुलिस के उच्चाधिकारियों को बार-बार मिलकर जांच करके मनरेगा मजदूरों को इंसाफ दिलाने का आग्रह किया गया मगर पुलिस ने राजनीतिक शह पर उलटा मनरेगा मजदूरों पर झूठा पर्चा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। पार्टी की नेत्रियों ने कहा कि सरपंच के खिलाफ मजदूरों द्वारा दर्ज करवाई एमएलआर धारा 326 की रिपोर्ट को चौकी इंचार्ज ने ठंडे बस्ते में रखा हुआ है। नेताओं ने कहा कि आम लोगों के साथ धक्केशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अश्वनी ने धरने में जाकर और डीएसपी बरिंदर सिंह ने टेलिफोन पर विश्वास दिलाया कि एक हफ्ते में उनकी मांगों पर अमल किया जाएगा। इसके बाद पार्टी नेताओं ने कहा कि अगर मनरेगा मजदूरों की मांगों हफ्ते तक पूरी की तो संघर्ष तेज किया जाएगा।

धरने के दौरान सर्वभारत नौजवान सभा के जिला प्रधान केवल छांगा राय, पंजाब महिला सभा की प्रांतीय नेत्री सुमित्रा रानी फाजिल्का, हरजीत कौर ढंडिया, गुरमीत कौर, नीरू रानी, मनरेगा रोजगार प्राप्त मजदूर यूनियन इकाई चूहड़ी वाला के प्रधान सुरजीत सिंह, निशान सिंह, प्रीतम सिंह, गुरजंट सिंह, बलवीर सिंह, लवली फाजिल्का, निशान सिंह सहित अन्य लोग भी शामिल थे।

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