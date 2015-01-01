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मारपीट:रंजिशन में युवक से मारपीट, 5 नामजद

फिरोजपुर2 घंटे पहले
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गांव निधाना में झगड़े की रंजिश में एक युवक को मारपीट करके घायल कर दिया। हरजीत सिंह पुत्र हाकम सिंह ने पुलिस को बताया कि उसका कुछ व्यक्तियों के साथ झगड़ा चल रहा है। इसी झगड़े की रंजिश के चलते दयाल चंद पुत्र जय चंद ने अपने बेटे संदीप कुमार भाई बगीचा राम, हरमीत सिंह, लछमण सिंह निवासी मोहनके उताड़ और 9 अन्य व्यक्तियों सहित उसके घर में घूसकर उससे मारपीट की और धमकियां दी। जांच अधिकारी थाना गुरु हरसहाए के एएसआई गुरचरन सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 452,323,148,149,506 आईपीसी में मामला दर्ज किया है।

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