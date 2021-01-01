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नहरी पटड़ी हिसानवाला पर रेड:लाहन और अवैध शराब सहित 1 काबू, 2 फरार

जलालाबाद4 घंटे पहले
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थाना सिटी व वैरोके पुलिस ने लाहन व शराब सहित एक व्यक्ति को काबू किया है जबकि दो फरार हो गए। जांच अधिकारी भजन सिंह ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि अमर कौर वासी हिसानवाला शराब बेचती है।

पुलिस ने उक्त आरोपी को नहरी पटड़ी हिसानवाला पर रेड करके उसे सवा 20 बोतल शराब सहित काबू कर लिया। जांच अधिकारी जसवंत सिंह ने बताया कि मलकीत सिंह वासी महालम के घर पर छापामारी करके 60 लीटर लाहन व एक ड्रम बरामद बरामद किया किंतु आरोपी भागने में सफल हो गया। वहीं जांच अधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि बलकार सिंह उर्फ काला वासी महालम के घर पर छापामारी करके 25 बोतल शराब बरामद कर ली किंतु उक्त आरोपी भागने में सफल हो गया।

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