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गिरफ्तारी:जलालाबाद में शराब सहित 3 लोग गिरफ्तार

जलालाबाद2 घंटे पहले
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थाना सिटी, सदर व थाना अमीर खास पुलिस ने अवैध शराब सहित 3 आरोपियों को काबू किया है। थाना सिटी पुलिस ने सीमा रानी वासी चक्क काठगढ़ उर्फ हंसावाला नाजायज शराब बेचती है। जिसके घर छापामारी कर आरोपी को 9 बोतल शराब सहित काबू कर लिया।

वहीं थाना सदर पुलिस ने भजन सिंह वासी ढाणी नत्था सिंह दाखली ढंडी कदीम के खिलाफ छापामारी कर 20 बोतल शराब सहित काबू कर लिया। वहीं थाना अमीर खास पुलिस ने बाइक सवार प्रकाश सिंह वासी मोहन के हिठाड़ को 40 बोतल शराब बरामद हुई। पुलिस ने उक्त तीनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है।

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