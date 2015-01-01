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आबकारी एक्ट:40 लीटर लाहन बरामद , आरोपी फरार

जलालाबाद2 घंटे पहले
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थाना अमीर खास पुलिस ने 40 लीटर लाहन बरामद की है जबकि आरोपी फरार हो गया। जांच अधिकारी हरमीत सिंह ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि कि सतबीर सिंह उर्फ सत्ता वासी तेलिया वाला अवैध शराब बेचने का काम करता है यदि अभी छापामारी की जाए तो आरोपी को काबू किया जा सकता है। जिस पर पुलिस ने छापामारी करके 40 लीटर लाहन बरामद कर ली किंतु उक्त आरोपी भागने में सफल हो गया। जिस पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

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