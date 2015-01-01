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कार्यक्रम:75 वर्ष वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को किया सम्मानित

जलालाबाद2 घंटे पहले
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स्थानीय जनता भवन में पेंशनर्स एसोसिएशन जलालाबाद ने देशराज गांधी की अध्यक्षता में पेंशनर्स दिवस मनाया। कार्यक्रम में मंच संचालन देवराज शर्मा ने किया।

इस मौके पर कैशियर चंद्र प्रकाश मदान ने साल का लेख जोखा बताया। मेहताब राम कंबोज संरक्षक ने पेंशनरों का धन्यवाद करते हुए अपने विचार रखे। इसके अलावा देशराज गांधी ने बताया कि 17 दिसंबर 1987 को सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड मुलाजिमों को पेंशन देने का कानूनी अधिकार दिया था। कोर्ट ने यह दलील दी थी कि पेंशन मुलाजिम का पहला अधिकार है और यह कोई सरकार का कोई अहसान नहीं है। देवराज शर्मा ने बीते साल में संस्था द्वारा किए कार्यों और धरने आदि लगाने के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर कुछ साथियों ने गीत व गजलें गाकर साथियों का मनोरंजन किया।

मुख्य वक्ताओं ने पंजाब सरकार की पेंशनर्स विरोधी नीति की आलोचना की और सरकार को मांगों संबंधी नोटिफिकेशन जारी करने संबंधी याद दिलाया। छठे पे-कमीशन की रिपोर्ट तुरंत लागू करके बकाया पेंशनर्स के खातों में जमा करवाया जाए। डीए की पेडिंग किस्तें जारी करने संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। नए मुलाजिमों पर पुरानी पेंशन बहाल की जाए। मेडिकल भत्ता 2000 रुपए प्रति महीना लागू किया जाए। जिन सीनियर पेंशनर्स साथियों की उम्र 75 साल की हो चुकी है, उनको संस्था की ओर से सम्मानित किया गया।

इन मौके पर गुरबख्श सिंह खुराना, भगवान दास, दूनी चंद बत्रा, बलवीर सिंह, जब्बर सिंह, राम चंद पटवारी, सरवन कुमार, रत्न सिंह, कामरेड नत्था सिंह, सतीश कुमार चराया, होशियार सिंह, निर्मलजीत बराड़, सतनाम सिंह, तिलकराज काहल, देश राज सुला, चंद्र प्रकाश मदान, गुरदीप सिंह, भगवान दास और बलवंत सिंह खालसा मौजूद थे।

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