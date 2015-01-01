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केस दर्ज:बीएसएफ जवान को टक्कर मारी, बाइक सवार पर मामला दर्ज

जलालाबाद2 घंटे पहले
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थाना सदर पुलिस ने बीएसएफ के जवान को टक्कर मारने वाले बाइक सवार पर मामला दर्ज किया है। जांच अधिकारी तिलक राज ने बताया कि उनको बटालियन 52 एम-टी पलटून बीएसएफ जोधेवाल के सिपाही ड्राइवर मुन्ना कुमार ने बयान दर्ज करवाए थे कि वह बीती 19 नवंबर को सायं 5.30 बजे जरूरी सामान लेने के लिए जलालाबाद आ रहा था।

जब वह बघेके मोड़ के निकट पहुंचा तो सामने से मलकीत सिंह वासी बघेके हिठाड़ ने लड़खड़ाती हालत में अपने बाइक से उसे टक्कर दे मारी जिसके चलते वह घायल हो गया। इस प्रकार मलकीत सिंह की अनदेखी के चलते यह हादसा घटा है। पुलिस ने उक्त आरोपी पर धारा मामला दर्ज कर लिया है।

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