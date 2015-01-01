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सिविल अस्पताल:एमरजेंसी विभाग में दखलअंदाजी का लिया संज्ञान, पुलिस को दी शिकायत

जलालाबाद2 घंटे पहले
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सिविल अस्पताल में एमरजेंसी वार्ड में आउटसाइडर व्यक्ति राजेश कुमार की दखलअंदाजी का सीनियर मेडिकल अफसर ने सख्ती से संज्ञान लिया और लिखित में मिली शिकायतों के आधार पर थाना अमीर खास की पुलिस को कार्रवाई के लिए भी शिकायत दी है।

सीनियर मेडिकल अफसर अंकुर उप्पल ने कहा कि राजेश कुमार की एमरजेंसी विभाग में दखलअंदाजी के कारण लिखित व मौखिक शिकायतें मिल चुकी है। राजेश कुमार के खिलाफ बनती कार्रवाई के लिए लिख दिया गया है और एमरजेंसी मेडिकल अफसर सहित एमरजेंसी स्टाफ को हिदायत की है कि अगर राजेश कुमार से कोई भी काम लेता है या ड्यूटी के दौरान हाजिर पाया जाता है तो शिकायत आने पर संबंधित स्टाफ जिम्मेवार होगा। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति अस्पताल में दाखिल होकर स्टाफ के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करता है तो जिम्मेवारी ड्यूटी पर मौजूद मेडिकल अफसर व स्टाफ की होगी। उधर, इस सबंधी जब थाना अमीर खास के मुंशी के साथ बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इस सबंधी लिखित शिकायत आ चुकी है लेकिन एसएचओ छुट्टी पर हैं और उनके आने पर कार्रवाई होगी।

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