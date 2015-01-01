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प्रदर्शन:कामरेडों ने जलालाबाद के डीएसपी का फूंका पुतला

जलालाबाद2 घंटे पहले
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  • कामरेड गोल्डन पर हमला करने वालों को निर्दोष साबित करने पर विरोध
  • डीएसपी ने कहा-जांच में जो पाया वही रिपोर्ट उच्चाधिकारी को सौंपी गई है

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रांतीय कार्यकारिणी के मेंबर और जिला फाजिल्का के सचिव कामरेड हंसराज गोल्डन पर बीते दिनों जानलेवा हमला किया गया था। भले ही पुलिस द्वारा दोषियों के खिलाफ कामरेड गोल्डन के बयानों पर मामला दर्ज कर लिया गया था, परंतु दोषियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है।

एक तरफ जिला पुलिस प्रमुख दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए अपनी बात कह रहा है। दूसरी तरफ जलालाबाद के डीएसपी पलविन्दर सिंह नामजद दोषियों को निर्दोष साबित कर रिपोर्ट भेज चुके हैं।

जिसके विरोध में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कामरेडों द्वारा डीएसपी जलालाबाद का पुतला फूंका गया। कामरेड सुरिंद्र ढंडिया जिला उपसचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और परमजीत ढाबा प्रांतीय प्रधान सर्व भारत नौजवान सभा पंजाब ने दोष लगाते कहा कि डीएसपी जलालाबाद के पास सैकड़ों ऐसे मामले जो लंबे समय से लंबित पड़े हैं और उनकी अभी तक जांच नहीं की गई।

जबकि कामरेड गोल्डन पर हमला करने वाले दोषियों को बचाने की खातिर यह निजी तौर पर दखल देकर उनको निर्दोष साबित कर रहा है। सीपीआई के नेताओं ने कहा कि कामरेड गोल्डन के मामले में जिला पुलिस प्रमुख की तरफ से सिट बनाई गई है और वह इस सभी मामले को देख रही है।

हैरानी की बात करते कामरेड नेताओं ने बताया कि इस डीएसपी की तरफ से जिन दोषियों को बेगुनाह साबित किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस की तरफ से एक पकड़े दोषी ने इकबाल किया है कि डीएसपी जलालाबाद की तरफ से बेगुनाह किए दोषी मेरे साथ शामिल थे।

उन्होंने बताया कि डीएसपी जलालाबाद की सीधा स्कोडा के साथ व्हाट्सएप नंबर पर बातचीत हो रही है। नेताओं ने पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के डीजीपी से मांग करते कहा कि जलालाबाद के डीएसपी की निष्पक्ष जांच करवा कर इसकी कॉल डिटेल की निष्पक्ष जांच करते इस खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते दोषियों को पनाह देने का आपराधिक मामला दर्ज किया जाए।

इस मौके हरभजन छपड़ी वाला, नरिन्दर ढाबा , बलवंत चोहाना, सुबेग झंगड़ भैनी, छिंदर महालम, कृष्ण धरमू वाला, अशोक कम्बोज, संदीप जोद्धा, तेजा सिंह अमीर खास, बलवीर काठगढ़, बलविन्दर महालम, लेख राज लखो वाली, करनैल बघ्घेके, गुरमीत हजारा शामिल थे।

मेरा काम जांच कर रिपोर्ट भेजना था : डीएसपी

डीएसपी पलविन्दर सिंह ने कहा उक्त मुकदमों में प्राथमिक जांच दौरान जो तथ्य सामने आए और उनमें जो लोग निर्दोष पाए गए हैं उनकी रिपोर्ट बना कर उच्चाधिकारियों को सौंप दी है और भविष्य में उच्चाधिकारियों ने फैसला करना है क्योंकि मेरा काम जांच करके रिपोर्ट भेजना था।

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