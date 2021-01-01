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प्रत्याशियों की घोषणा:कांग्रेस ने जलालाबाद व अरनीवाला के वार्डों से प्रत्याशियों की घोषणा की

जलालाबाद4 घंटे पहले
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हलका विधायक रमिंदर आवला द्वारा आज कांग्रेस कार्यालय में नगर कौंसिल चुनाव के मद्देनजर जलालाबाद और अरनीवाला के साथ संबंधित प्रत्याशियों की घोषणा की गई। विधायक रमिंदर आवला द्वारा जारी की गई लिस्ट में अरनीवाला के वार्ड-2 को छोड़ कर समूह जलालाबाद और अरनीवाला के वार्डों की घोषणा की गई।

घोषित प्रत्याशियों में जलालाबाद के वार्ड नंबर-1 से परमजीत कौर, 2 से विकास चौधरी, 3 से मनजीत कौर, 4 से बंधु कालड़ा, 5 से सुरजीत कौर, 6 से इकबाल सिंह नाहर, 7 से नातालिया मुखीजा, 8 से राज कुमार दूमड़ा, 9 से सपना परूथी, 10 से बलविन्दर सिंह पप्पू, 11 से रशपाल सिंह राजपूत, 12 से आंचल रानी, 13 से रजनी धवन, 14 से अश्वनी सिडाना, 15 से अनीता रानी और 16 धर्मपाल (धरमू) और 17 से सतीश कुमार कम्बोज को चुनाव मैदान में उतारा गया। अरनीवाला के 11 वार्डों में 1 से पाल कौर, 3 से वीना रानी, 4 से सिकंदर बत्रा, 5 से रानी, 6 से रणजीत सिंह, 7 से शिव कुमार, 8 से मोनूं कुक्कड़, 9 हरभजन दास, 10 परमिंदर सिंह और 11 हरजिन्दर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा गया।

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