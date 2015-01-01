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हादसा:कैंटर से टक्कर में दंपति और बच्ची की मौत, 4 साल की बच्ची सुरक्षित

जलालाबाद3 घंटे पहले
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  • जलालाबाद में गांव लमोचड़ कला के नजदीक दर्दनाक हादसा

शहर के फाजिल्का रोड पर गांव लमोचड़ कला के नजदीक मुख्य मार्ग पर वीरवार शाम मोटरसाइकल और कैंटर के मध्य हुए एक दर्दनाक हादसे में पति, पत्नी और एक बच्ची की मौत हो गई जबकि एक 4 वर्षीय बच्ची सुरक्षित बताई जा रही है। हादसे के बाद कैंटर चालक फरार बताया जा रह है।

बताया जा रहा है कुलदीप सिंह (26) अपनी पत्नी रीना राणी (24), बेटी नीलम (6) और 4 वर्षीय बच्ची के साथ अपने ससुराल गांव नूरसमंद (फाजिल्का) से मोटरसाइकल पर लौट रहा था कि सायं करीब 6.30 बजे गांव लमोचड़ कलां के समीप जलालाबाद से आ रहे कैंटर के साथ जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में रीना और नीलम की मौके पर मौत हो गई जबकि कुलदीप को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में लाया गया लेकिन उसकी भी मौत हो गई। दूसरी तरफ हादसे में एक 4 वर्षीय बच्ची किस्मत से बच गई जिसे इलाज के लिए घुबाया के निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया लेकिन उसे कोई ज्यादा चोट नहीं आई। थाना सदर जलालाबाद की पुलिस ने मौके पर पहुंच कर कार्रवाई की।

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