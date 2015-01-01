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धरना प्रदर्शन:किसानों का कृषि कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी

जलालाबाद2 घंटे पहले
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नवंबर को दिल्ली में दिए जाने वाले धरने प्रदर्शन को लेकर किसानों के हौसले पूरी तरह बुलंद हैं और लाखों किसान इस दिन दिल्ली जाकर केंद्र की सोई हुई सरकार को जगाएंंगे।

यह विचार माहमूजोइया टोल प्लाजा पर 1 अक्टूबर से जारी किसान आंदोलन के दौरान शमूलियत दर्ज करवा रहे नौजवान किसान नेता बलदेव बट्टी ने प्रकट किए। यहां बताने योग्य है कि कृषि कानून के खिलाफ किसानों की तरफ से माहमूजोइया टोल प्लाजा, रिलायंस पंप और इजी डे का घेराव करते हुए संघर्ष को जारी रखा हुआ है।

किसान नेता ने बताया कि राज्य के संघर्षशील लोग अपनी जत्थेबंदक ताकत के मुजाहरे के द्वारा केंद्र सरकार को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा जबतक कि खेती कानूनगो को केंद्र सरकार वापस नहीं ले लेती।

किसान नेताओं ने कहा कि 26 नवंबर को दिल्ली जाने के लिए खनौरी और डबवाली के रास्ते के द्वारा जत्थेबंदी का नेतृत्व बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे जो अपने आप में ऐतिहासिक होगी।

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