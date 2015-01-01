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शिक्षा:सरकारी स्कूल जलालाबाद बना स्मार्ट

जलालाबाद2 घंटे पहले
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सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ओर ऊंचा उठाने के लिए स्कूलों को स्मार्ट बनाया जा रहा है वहीं बूस्टर क्लब के द्वारा विद्यार्थियों को अंग्रेजी बोल-चाल के लिए भी काम युद्धस्तर पर चल रहा है।

आज राज्य के अंदर अलग-अलग सरकारी स्मार्ट स्कूलों का उद्घाटन कैप्टन अमरिन्दर सिंह और शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किए। वहीं जलालाबाद के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़के का स्मार्ट स्कूल के तौर पर उद्घाटन भी किया गया। हालांकि इस उद्घाटनी समारोह में विधायक रमिन्दर आवला भी हिस्सा बने थे परन्तु जरूरी काम के कारण वह स्कूल नहीं पहुंच सके परन्तु उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा ही मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिन्दर सिंह और शिक्षा मंत्री पंजाब विजय इंद्र सिंगला का धन्यवाद किया।

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