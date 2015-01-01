पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बैठक:विधायक व एडीसी से बैठक के बाद मनरेगा कर्मियों ने हड़ताल की समाप्त

जलालाबाद2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • कर्मियों की मांगें मानकर 2-3 दिन में नोटिफिकेशन देने की ली जिम्मेदारी

पिछले लगभग एक महीने से भी अधिक समय से अपनी जायज मांगों की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहे जिला फाजिल्का के मनरेगा कर्मचारियों का मसला आज उस समय हल हो गया जब विधायक हलका जलालाबाद रमिंदर आवला की रिहायश पर एडीसी विकास नवल राम और कर्मचारी नेताओं में मीटिंग दौरान कर्मचारी मांगें मानकर 2-3 दिनों के दौरान नोटिफिकेशन देने की जिम्मेदारी ली।

इस मौके हलका विधायक ने जानकारी देते बताया कि कर्मचारियों की पहली मांग यह थी कि उन का 2017 -18 दौरान 9 प्रतिशत बाकी रहता इंक्रीमेंट दिया जाए , सालाना 2019 -2020 का बनता इंक्रीमेंट 10 प्रतिशत मनरेगा कर्मचारियों को दिया जाए, मृतक छिंद्रपाल की धर्म पत्नी को तरस के आधार पर नरेगा में ही नौकरी देने का केस मंजूरी हेतु भेज दिया है, धरने दौरान कर्मचारियों को परेशान किया जाना गलत था इस लिए इस समय की सारा वेतन दिया जाएगा।

कर्मचारियों की मांगें बिल्कुल जायज हैं परन्तु कानूनी प्रक्रिया मुकम्मल करने पर मांगों का हल तुरंत किया जाएगा इस लिए विधायक रमिंदर सिंह आवला ने अपनी निजी जिम्मेदारी लेते कर्मचारियों की मांगों का 2-3 दिन में जिम्मेदारी लेते हुए माननीय एडीसी विकास को नोटिफिकेशन जारी करने के लिए अपील की।

इस मौके मनरेगा कर्मचारी यूनियन पंजाब के महासचिव अमृतपाल सिंह और जिला प्रधान सन्नी कुमार ने इस फैसले के साथ सहमत होते कहा कि काफी अधिक समय से मनरेगा अधीन होने वाले हर तरह के विकास कार्य ठप पड़े थे।

इसके साथ जहां माली नुकसान हो रहा था वहीं मजदूर काम से वंचित थे। इस लिए विधायक साहिब और हमें पूर्ण विश्वास है हम आशा करेंगे कि जल्दी नोटिफिकेशन जारी हों। उन्होंने साथ ही यह भी ऐलान किया यदि उनके साथ विश्वास घात किया गया तो इस बार गुप्त एक्शन किया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें