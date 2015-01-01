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मनोरंजन:महफिले कवाल में लोगों ने लिया आनंद

जलालाबाद2 घंटे पहले
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शहर के राम लीला चौंक में चौथा महफिले कवाल प्रोग्राम करवाया गया। जिसमें सरदार अली की टीम से गुलजार अली ने पहुंच कर कव्वालियां गाकर श्रोताओं का खूब मनोरंजन किया। सर्व प्रथम गुलजार अली की टीम और शहर निवासी साई जी की तस्वीर के समक्ष नत्मस्तक हुए और उन्हें याद करते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया। प्रोग्राम दौरान नेकी दा दर नकोदर सेवा सभा के पदाधिकारी रिंकू कुमार, सुनील कुमार, बब्बलू कुमार, अनिल कुमार, मोनू कुमार, बंटी, अरूण, अमन द्वारा यादगार चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आई संगत के लिए विशेष लंगर का भी प्रबंध किया गया।

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