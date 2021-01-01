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सदस्यता:राहिल सेतिया व करण कपूर बनाए गए मानव अधिकार संस्था के सदस्य

जलालाबाद5 घंटे पहले
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कुछ दिन पहले संस्था द्वारा करवाए गए ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान युवा राहिल सेतिया और करण कपूर द्वारा अच्छी भूमिका निभाने के चलते मानव अधिकार संस्था ने उन्हें अपना सदस्य नियुक्त किया है। दोनों युवाओं ने विश्वास दिलाया है कि फाजिल्का जिले में पैदा किसी भी सामाजिक समस्या के हल के लिए वह हरसंभव प्रयास करेंगे और वह संस्था द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरी तनदेही से निभाएंगे।

जिले में सामाजिक कुरीतियों के खात्मे के लिए तत्परता से कार्य किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने लॉ स्टूडेंट होने और लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन के सदस्य होने के नाते वह आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जहां तक हो सकेगा उनकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य लोगों में भाइचाका पैदा करना और सामाजिक कुरीतियों को दूर करना है।

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