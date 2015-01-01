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चुनाव:रोहित दहूजा प्रधान, विशाल सेक्रेटरी व गुरदीप बने उपप्रधान

जलालाबाद3 घंटे पहले
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  • बार एसोसिएशन जलालाबाद ने नई कमेटी का किया गठन, विशाल सेतिया बोले- पूरी तनदेही से निभाएंगे जिम्मेदारी

बार एसोसिएशन जलालाबाद की तरफ से नई कमेटी का गठन करते हुए रोहित दहूजा को एसोसिएशन का प्रधान नियुक्त किया है, जबकि विशाल सेतिया सेक्रेटरी, उपप्रधान गुरदीप कम्बोज, ज्वाइंट सेक्रेटरी अमन हांडा और कैशियर अंजू बाला को नियुक्त किया गया है। उधर, रोहित दहूजा के प्रधान बनने के बाद बार एसोसिएशन ने नवनियुक्त प्रधान और समूह टीम को बधाई दी और लड्डू खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया। इस नियुक्ति पर प्रधान रोहित दहूजा और सेक्रेटरी विशाल सेतिया ने समूह वकील भाईचारे का धन्यवाद किया और कहा कि एसोसिएशन ने जो जिम्मेदारी उनको सौंपी है, उसको पूरी तनदेही के साथ निभाएंगे। उन्होंने बताया कि जो भी वकील भाईचारे की समस्याएं होंगी उनका निपटारा पहल के आधार पर करवाया जाएगा।

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