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नगर कौंसिल चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा:शिरोमणि अकाली दल ने जलालाबाद के 17 वार्डों में उम्मीदवार उतारे

जलालाबाद4 घंटे पहले
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नगर कौंसिल चुनाव को लेकर शहर के समूह 17 वार्डों में शिरोमणि अकाली दल द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर अनाज मंडी में एक सादे समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल के ओएसडी सतिन्दरजीत सिंह मंटा उपस्थित हुए।

ज इस मौके पर ओएसडी सतिंदरजीत सिंह मंटा द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा की गई और शिरोमणि अकाली दल की तरफ से नगर कौंसिल की पूर्व प्रधान ममता वलेचा की अध्यक्षता में चुनाव लड़ने का फैसला किया गया। शिरोमणि अकाली दल द्वारा घोषित की गई सूची में वार्ड-1 से मीनाक्षी गुडालिया, वार्ड नंबर -2 से रमन‌ सिडाना, 3 से ममता वलेचा, 4 से हरभगत सिंह (लाडी धवन), 5 से सीता रानी, 6 से रमेश सिंह, 7 से हरकिरन कौर सेठी, वार्ड 8 से विकास कुक्कड़, 9 से किरण बाला, 10 से विकास गगनेजा, 11 से जोगिन्द्र सिंह, 12 से हरप्रीत कौर, 13 से सुरजीत कौर बेदी, 14 से दीपक वर्मा, वार्ड 15 से पूजा रानी, 16 से गुरविन्दर पाल सिंह घारू और वार्ड 17 सुभाष चंद्र कम्बोज को चुनाव मैदान में उतारा गया। इस मौके पर सतिन्दरजीत सिंह मंटा ने कहा कि लोग सुखबीर सिंह बादल द्वारा करवाए गए विकास कार्यों पर मोहर लगाएंगे और कमेटी बनाने में सहयोग करेंगे।

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