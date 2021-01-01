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पुतला दहन:ठेका कर्मचारी संघर्ष मोर्चा 4 को केंद्र सरकार का पुतला जलाएगा

जलालाबाद5 घंटे पहले
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मोदी सरकार द्वारा किसानी आंदोलन को खत्म करने के लिए की जा रही साजिशों के विरोध में समूह विभागों के ठेका कर्मचारी संघर्ष मोर्चा पूरे पंजाब में 4 फरवरी को मजदूरों, कर्मचारियों व किसानों के साथ मिलकर मोदी सरकार की अर्थी फूकेंगे। इस दौरान नेता वीरेंद्र सिंह मोमी ने कहा कि काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसान संगठन व पूरे पंजाब द्वारा शांतमयी तरीके से आंदोलन किया जा रहा है लेकिन अब आंदोलन को प्रभावित करने के लिए मोदी सरकार द्वारा साजिशें रची जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज सबको मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होना चाहिए और काले कानूनों को रद्द करवाने के लिये ओर तेज संघर्ष करना चाहिए।

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