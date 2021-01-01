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गिरफ्तारी:चोरी के सामान सहित दो गिरफ्तार

जलालाबाद2 घंटे पहले
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थाना सिटी पुलिस ने चोरी के सामान सहित दो चोरों को काबू किया है। जांच अधिकारी प्रितपाल सिंह ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि सन्नी कुमार और गुरविंदर सिंह वासी राठौड़ा वाला मोहल्ला शहर में चोरी की घटना को अंजाम देकर कुछ सामान चोरी करके लाए हैं। जिस पर पुलिस ने उक्त आरोपियों को दाना मंडी के पास छापामारी करके चोरी के सामान टुल्लू पंप व सिलेंडर सहित काबू कर लिया जिन पर धारा 379, 411 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

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