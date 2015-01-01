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ड्रग मनी:120 ग्राम हेरोइन व 60 हजार रुपए ड्रग मनी समेत दो काबू

जलालाबाद2 घंटे पहले
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थाना सिटी पुलिस ने 120 ग्राम हेरोइन व 60 हजार रुपए ड्रग मनी समेत दो आरोपियों को काबू किया है। जांच अधिकारी एसआई हरबंस लाल ने बताया कि रंगदेव सिंह साथी कर्मचारियों समेत शक्की व्यक्तियों की तलाश में गश्त करते हुए बाहमनीवाला चौक जलालाबाद में मौजूद थे तो शक के आधार पर आल्टो कार को रोककर चेक किया गया तथा अगली तफ्तीश के लिए एसआई हरबंस लाल मौके पर पहुंचे तथा उक्त आरोपियों कुलवंत सिंह उर्फ कंता निवासी असमान वाला, हाल थाना आरिफके, गुरभेज सिंह उर्फ भेजा निवासी निजामवाला हाल थाना आरिफके की कार आल्टो की तलाशी करने पर उसमें से 120 ग्राम हेरोइन और 60 हजार रुपए ड्रग मनी बरामद हुई, जिन पर एनडीपीएस एकट के अधीन पर्चा दर्ज किया गया है। गाैर हाे कि बुधवार सायं करीब 4.30 बजे कार सवार अधिकारी आल्टो कार का पीछा कर रहे थे कि बाह्मणी चुंगी समीप ट्रैफिक जाम होने के कारण एक आल्टो कार सवार ने भागने की कोशिश की थी और जिसे गिरफ्तार कर लिया गया।

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