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एक महीने से बंद है पुल का काम:निर्माणाधीन पुल का दौरा करने आए अधिकारियों का घेराव

लहरागागा9 घंटे पहले
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लहरागागा में अधिकारियों की गाड़ी का घेराव कर रोष जताते लोग।

सुनाम-जाखल रोड पर घग्गर ब्रांच की नहर पर बन रहे पुल का दौरा करने आए विभाग के एसई समेत आला अधिकारियों का शहर के लोगों ने घेराव कर नारेबाजी की गई। आरोप है कि एक माह से पुल बंद किया गया है। इस कारण लोगों को परेशानी हो रही है और पुल के पास आरजी पुल को भी विभाग ने गिरा दिया है। गुरी चहल, गुरमेल सिंह संगतपुरा, ने कहा कि पुल बंद किए एक माह से भी अधिक का समय हो गया है।

जिस कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अब विभाग ने लोगों के गुजरने के लिए बनाया गया आरजी पुल भी गिरा दिया है। उन्होंने कहा कि यह रास्ता बंद होने के कारण आस पास के करीब 25 गांवों का संपर्क लहरा से टूट चुका है। नहर की दूसरी तरफ वार्ड नंबर 9 के रहने वाले अजैब सिंह ने कहा कि पुल के साथ साथ वाटर सप्लाई की पाईप भी विभाग द्वारा खोद दी गई है।

जिस कारण वह गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। इस दौरान गुरदीप बंटी, गुरदीप झंडू, अमृतपाल सिंह, अमनदीप संगतपुरा और गुरी चहल द्वारा आरजी सेतु पुल का निर्माण किया गया। एसई बिपन बांसल, एक्सईएन इंदरजीत सिंह का कहना है कि पुल का बेस तैयार हो चुका है। जल्द ही लेंटर डालकर आवाजाही चालू कर दी जाएगी।

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