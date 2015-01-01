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धरना जारी:एसजीपीसी प्रधान के घर की दीवार पर लगाए जमीर जगाओ के पोस्टर

लौंगोवाल9 घंटे पहले
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एसजीपीसी प्रधान के घर पर पोस्टर लगाते सिख संगठनों के सदस्य।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब के गुम हुए 328 पावन स्वरूपों सबंधी सिख संगठनों का एसजीपीसी प्रधान के निवास के नजदीक धरना लगातार जारी है। शुक्रवार को सिख संगठनों की ओर से लोंगोवाल के घर की दीवार पर जमीर जगाओ के पोस्ट लगाए गए। शिरोमणि अकाली दल(अ) के सर्कल प्रधान अमृतपाल सिंह, सरजा सिंह, सुखदेव सिंह ने कहा कि तीसरी बार एसजीपीसी प्रधान गोबिंद सिंह लोंगोवाल को जमीर जगाओ के पोस्ट देने के लिए पहुंचे थे।

परंतु वह इस बार भी घर नहीं मिले जिस कारण पोस्ट उनके घर की दीवार पर लगाए गए है। उन्होंने कहा कि प्रधान गुरु साहिब का डर नहीं मानते बल्कि बादल परिवार के आदेशों को मानते है। बादल परिवार भी आरएसएस के आदेशों के अनुसार चलता है। उन्हें पंथ के साथ प्यार नहीं बल्कि अपनी जायदाद बनाने, पैसा कमाने और आरएसएस के आकाओं को खुश करने में खुशी मिलती है। मौके पर गुरप्रीत सिंह, काकू सिंह, दर्शन सिंह, प्यारा सिंह, अमर सिंह, महिंदर सिंह, केसर सिंह, दर्शन सिंह, संदीप कौर, नाजर सिंह उपस्थित थे।

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