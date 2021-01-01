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कार्रवाई:जायदाद खरीदने के लिए लिए 4.80 लाख, मामा और नाना पर केस दर्ज

मलोट2 घंटे पहले
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पिता फौज में व मां की मौत के बाद नानका परिवार ने दोहतियों के नाम जायदाद खरीदने के लिए पैसे वापस न करने की उच्चाधिकारियों को भेजी शिकायत की जांच के बाद इस मामले में थाना सिटी मलोट ने मामा व नाना के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।

पूर्व फौजी बलदेव सिंह पुत्र बूटा सिंह वासी रानीवाला हाल आबाद गुरु नानक नगरी मलोट व उसकी पत्नी सरबजीत कौर ने बताया कि उसके दो पुत्र भूपिंदर सिंह व हरप्रीत हैं और दोनों ही फौज में नौकरी करते हैं। भूपिंदर सिंह की ड्यूटी जम्मू कश्मीर में थी इसलिए उसकी पत्नी संदीप कौर द्वारा अपनी दो बेटियां हरसिमरन व गुरसिफत के भविष्य के लिए 9 लाख रुपए अपने माता-विता कश्मीर सिंह पुत्र दलीप सिंह वासी भगवापुरा व उसके पुत्र तेजिन्द्र सिंह को दिए थे। इस दौरान ही संदीप कौर की मौत हो गई व दोनों परिवारों में लड़की की मौत को लेकर विवाद शुरू हो गया परंतु कश्मीर सिंह व उसके परिवार ने अपनी दोहतियों के पैसे वापस नहीं किए।

इस संबंधी बलदेव सिंह फौजी की छोटी पुत्रवधू अमनदीप कौर ने उच्चाधिकारियों को शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने जांच में पाया कि कश्मीर सिंह ने खाता नं. 02512011005533 में विभिन्न तारीखों में 4 लाख 80 हजार रुपए की ट्रांसफर हुई है, जिस पर थाना सिटी मलोट पुलिस ने जांच के बाद कश्मीर सिंह पुत्र दलीप सिंह व तेजिन्द्र सिंह पुत्र कश्मीर सिंह के विरुद्ध 406, 120 बी के तहत मामला दर्ज कर दिया है।

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