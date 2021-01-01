पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नगर पालिका चुनाव:मलोट में कांग्रेस ने 27 वार्डों में उम्मीदवारों का एलान किया

मलोट4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

नगर पालिका चुनावों को लेकर मलोट में कांग्रेस ने 27 वार्ड में 26 उम्मीदवारों का एलान कर दिया है। सूची के अनुसार वार्ड नं. 1 से रमिंदर कौर मोहलां, वार्ड नं. 2 से अश्विनी खेड़ा, वार्ड नं. 3 से किरन आहूजा, वार्ड नं. 4 से बलदेव राज लाली गगनेजा, वार्ड नं. 5 से प्रेम लता, वार्ड नं. 6 सतीश ग्रोवर, वार्ड नं. 7 से शारदा रानी, वार्ड नं. 8 से रणबीर सिंह, वार्ड नंबर 9 से रीतू बाला, वार्ड नंबर 10 से छतरपाल, वार्ड नंबर 11 से सुरजीत कौर सीमा, वार्ड नंबर 13 से राज रानी, वार्ड नंबर 14 से बलौर सिंह, वार्ड नंबर 15 से गोगा रानी, वार्ड नंबर 16 से वीर राजपाल,वार्ड नंबर 17 से संगीता रानी, वार्ड नंबर 18 से ओम प्रकाश चीया, वार्ड नंबर 19 से कर्मजीत कौर, वार्ड नंबर 20 से पूर्ण चंद, वार्ड नंबर 21 से सारिका गर्ग, वार्ड नंबर 22 से रकेश कुमार गट्टू शर्मा, वार्ड नंबर 23 से कुलदीप कौर, वार्ड नंबर 24 से धनजीत सिंह धन्ना, वार्ड नंबर 25 से वंदना रानी, वार्ड नंबर 26 से परमजीत सिंह व वार्ड नंबर 27 से शुभदीप सिंह बिट्टू को उम्मीदवार घोषित किया है।

उल्लेखनीय है कि मलोट नगर पालिका के पूर्व प्रधान सतगुरु देव राज पप्पी को अभी तक पार्टी ने किसी वार्ड से उम्मीदवार घोषित नहीं किया लेकिन उनकी पुत्रवधू सारिका गर्ग को वार्ड नंबर 21 से टिकट दी है। उधर वार्ड नंबर 12 से समझा जा रहा है कि पूर्व पार्षद सदेश रानी या पप्पी में से किसी एक को उम्मीदवार बनाया जा सकता है परंतु पप्पी का कहना है कि वह कई सीटों से उम्मीदवारों को लेकर संतुष्ट नहीं हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser