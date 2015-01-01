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विवाद:प्राइवेट कंपनी के कर्मियों में टाइम को लेकर विवाद, दिल्ली से आई लग्जरी बस को तोड़ा

मलोटएक घंटा पहले
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दिल्ली से पंजाब आई एक प्राइवेट कंपनी की बस की मलोट में फिल्म स्टाइल में तोड़फोड़ कर दी गई। बस के टाइम को लेकर हुए विवाद में एक बस मालिक के समर्थकों ने आधी रात को दिल्ली से आई दूसरी कंपनी की बस की तोड़फोड़ की है। इस घटना मेंं बस के ड्राइवर कंडक्टर सहित कुछ सवारियों को चोटें भी लगी है।

बता दें कि राजस्थान की ट्रांसपोर्ट कंपनियों की बसें बाया अबोहर, मलोट से हरियाणा व दिल्ली के लिए चलती हैं। अवैध बसों के पहले चलते टाइम के बीच एक नई कंपनी की बस दिल्ली से गंगानगर के लिए शुरू की गई थी। पिछली रात जैसे ही अभिमन्यु बस सर्विस की बस (यूपी22एटी-2942) मलोट में दाखिल होकर तहसील रोड के सामने सवारी को उतारने लगी तो पीछे से एक प्राइवेट कंपनी की बस (पीबी5ए-9587) में आए राडों व लाठियों से लैस 10-15 व्यक्तियों ने बस पर हमला करके तोड़फोड़ कर दी।

इस तोड़फोड़ में बस के ड्राइवर, कंडक्टर और सवारियों को भी चोटें लगी। जानकारी के अनुसार क्षतिग्रस्त बस के स्टाफ ने इस संबंधी पुलिस को कोई सूचना नहीं दी मगर इस कार्रवाई ने पुलिस प्रशासन की कारगुजारी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। यह भी पता चला है कि रात्रि बस सेवा की आड़ में पड़ोसी राज्य राजस्थान की ट्रांसपोर्ट की बसें बाया अबोहर-मलोट होकर हरियाणा के माध्यम से दिल्ली को जाती है और इनमें अधिक बसों द्वारा पंजाब में कोई टैक्स नहीं भरा जाता और अधिकारियों की मिलीभगत से यह गौरखधंधा चलता है।

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