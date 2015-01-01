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रोष:किसानों को खाद के साथ जबरी जिंक व सल्फर देने के विराेध में जताया रोष

मलोटएक घंटा पहले
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  • भारतीय किसान यूनियन ने आढ़तियों व दुकानदारों से की मीटिंग

शहर के कई खाद विक्रेताओं द्वारा खाद की बिक्री के साथ किसानों को जबरी जिंक, सल्फर देने की किसानों द्वारा शिकायतें मिलने के बाद किसान यूनियन लक्खोवाल, आढ़तिया एसो. मलोट व पेस्टीसाइड फर्टिलाइजर एसो. के पदाधिकारियों ने एक बैठक अनाज मंडी में की। मीटिंग में किसानों की मुश्किलों के बारे में व आजकल आ रही खाद की समस्याओं पर विचार किया गया। इस अवसर पर किसान यूनियन के नेताओं ने बताया

कि उन्हें कई किसानों द्वारा शिकायत की जा रही है कि कई खाद विक्रेताओं द्वारा खाद लेने वाले किसानों को जबरदस्ती जिंक, सल्फर आदि दिया जाता है, जो कि सरेआम धक्का है। नेताओं ने कहा कि भविष्य में किसी किसान ने आढ़तिया या किसान नेताओं के पास शिकायत की तो संबंधित दुकानदार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आढ़तिया एसो. के प्रधान रमेश कुमार जुनेजा, प्रदेश सचिव जसवीर सिंह कुक्की, पेस्टीसाइड्स एसो. के प्रधान कुलवीर सिंह सरां व किसान यूनियन के जिला मीत प्रधान इन्दरजीत सिंह संधू असपाल के अलावा जगराज सिंह कबरवाला, वरिंदर मक्कड़, रणजीत सिंह मान, कुलवंत सिंह पंजावा, राजपाल ढिल्लों, गुरप्रीत सिंह सिद्धू सहित कई नेता माैजूद थे।

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