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मीटिंग:सुखप्रीत सिंह सर्वसम्मति से चेयरमैन नियुक्त, द प्राइमरी सहकारी बैंक मलोट के चेयरमैन और डायरेक्टरों का चयन

मलोट5 घंटे पहले
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द प्राइमरी सहकारी बैंक मलोट के चेयरमैन और डायरेक्टरों के चयन संबंधी बैठक मलोट बैंक में हुई। इस अवसर पर सहायक रजिस्ट्रार राजपाल व राजन गुरबख्श राय, निरीक्षक परमिंदर सिंह गिल व मैनेजर जगदीश कुमार की देखरेख में 8 डायरेक्टर चुने गए।

इनमें आलमवाला से बलजीत सिंह, पन्नीवालना से सुखपिंदर सिंह, उड़ांग से सुखप्रीत काका, लकड़वाला से गुरनेक सिंह, झोरड़ से परमजीत कौर, सरावां बोदला से सेरुनद्र सिंह, गुरुसर योयेका से मनजीत कौर व कोलियांवाली से कुलदीप कौर डायरेक्टर बने। उन्होंने सर्वसम्मति से ब्लॉक लंबी के पूर्व चेयरमैन बलराज बराड़ के पुत्र काका सुखप्रीत सिंह खुन्न कलां को सर्वसम्मति से बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया।

इस अवसर पर ब्लॉक प्रधान नत्थू राम गांधी, प्रो. बलजीत सिंह, मास्टर जसपाल सिंह, चेयरमैन जोगिन्द्र सिंह रथडिय़ां, रवि चौधरी, शमशेर सिंह सरपंच, निर्मल सिंह सरपंच किंगरा, लखजीत लक्खा शेखू, गुरबख्श पुढा, दलजीत सिंह सरपंच जंडवाला, अजीतपाल रथडिय़ां, नछतर सिंह, सुखमंदर सिंह खाने की ढाब, सुनील कायत, शमशेर शम्मी, गुरतेज किंगरा, हरबंस सिंह, गुरचरन सिंह, परविंदर सिंह, बलविंदर सिंह पन्नीवाला, रमिंदर सिंह कुलार, बलजीत सिंह, राज सिंह व लोक राज शर्मा खुन्न कलां ने अहम भूमिका निभाई।

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