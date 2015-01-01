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पार्किंग से छेड़छाड़:दुकान का विरोध कर रहे दुकानदारों को संस्था ने पार्किंग के लिए 8 फीट रास्ता दे किया शांत

मलोट6 घंटे पहले
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शहर के मुख्य बाजार में बनी पार्किंग में संस्था द्वारा काटी दुकान के निर्माण को लेकर स्थानीय दुकानदारों द्वारा पार्किंग बचाने के नाम पर शुरू किए गए संघर्ष में संस्था व दुकानदारों को पार्किंग के दोनों ओर 8 फुट रास्ता दुकानदारों को एक-एक लाख रूपए देकर पार्किंग को पक्के तौर पर उजाड़ दिया। पार्किंग बचाने के लिए समर्थन देने वाले पूर्व अकाली विधायक हरप्रीत सिंह कोटभाई, अध्यापक नेता सुदर्शन जगा, सिविल सर्जन डॉ. गुरजंट सिंह सेखों, आम आदमी पार्टी के रमेश अरनीवाला, सीपीआईएम के ज्ञान चंद साहनी व सुशील सचदेवा सहित नेताओं ने कहा कि दुकानदारो द्वारा ऐसा करना गलत है और वह इस मामले पर

अदालत की ओर रूख करेंगे और पार्किंग से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। दुकानों के आगे गली पर कब्जा करना गैर कानूनी है, जिसके लिए वह अदालत में जाएंगे। इस मामले में दुकानदारों द्वारा सियासी पार्टियों के समर्थन से निजी लाभ लिया, जिसके बाद अब सभी दुकानों के मुंह पार्किंग में होने पर इन दुकानों का साईज बढ़ेगा व पार्किंग बिल्कुल खत्म हो जएगी। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को अपने स्वार्थ के लिए ऐसा नहीं करना

चाहिए। जबकि दुकानदारों का साथ देने वाले लोगों का कहना है कि संस्था ने जहां अपनी एक दुकान बचाने के लिए 200 फुट से अधिक जगह कुर्बान कर दी, वहीं दुकानदारों ने गलत किया है। दुकानदारों का पक्ष: इस मामले पर दुकानदार पक्ष से बात की गई तो विशाल मल्होत्रा का कहना था कि सभी दुकानदारों की सहमति से हुआ है और औसत लाख रूपए प्रति दुकानदार की पर्ची कटवा वह अपनी दुकानों 8 फुट आगे तक बढ़ा

लेंगे। संस्था के चेयरमैन का पक्ष: जबकि एडवर्डगंज पब्लिक वैलफेयर संस्था के चेयरमैन प्रमोद महाशा का कहना है कि यह संस्था की मलकीयत है और संस्था की आमदन में उन्हें जो ठीक लगा वह कर रहे है। दुकानदारों से लिया गया पैसा संस्था एडवर्डगंज गेस्ट हाउस में बनने वाले शेड पर खर्च करेगी।

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