पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Punjab
  • Bathinda
  • Malot
  • The Railings Of The Bridge Have Been Broken For A Year, There Have Been Dozens Of Accidents, The Officials Are Saying That This Route Comes In The National Highway, So The B&amp;R Company Will Build

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

परेशानी:एक साल से टूटी है पुल की रेलिंग, हो चुके हैं दर्जनों हादसे, अधिकारी बोले मार्ग नेशनल हाईवे में आता है इसलिए बीएंडआर कंपनी बनवाएगी

मलोट2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
मलूका नहर पर बने पुल की टूटी रेलिंग
  • 10 दिन पहले ट्राला नहर में गिर गया था, अगर रेलिंग जल्द नहीं बनाई गई तो आने वाले दिनों में धुंध पड़ने से हो सकता है हादसा,

मलोट अबोहर जरनैली सड़क व गांव कबरवाला में से निकलती मलूका नहर का पुल बड़े हादसे का कारण बन सकता है, इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। जिस कारण पुल की रेलिंग टूट चुकी है। आने वाले दिनों में धुंध कारण कई भयानक हादसे हो सकते हैं।

नहरी विभाग बीएंडआर को कई बार पुल की टूटी रेलिंग को नए सिरे से बनाने के लिए लिख चुका है, परंतु बीएंडआर के अधिकारी इस मार्ग को नेशनल हाईवे अथारिटी के नए प्रोजेक्ट में आने के कारण संबंधित कंपनी द्वारा काम करवाने की बात बोल रहा है। उल्लेखनीय है कि गत दिवस एक ट्रक नहर की रेलिंग से टकराकर हादसे का शिकार हो गया था, जिस कारण भले जानी नुकसान तो नहीं हुुआ, परंतु रेलिंग के बिना यह पुल आने वाले दिनों में बड़े हादसे का कारण बन सकता है। उधर, कबरवाला के किसान नेता गगनदीप सिंह संधू, जुगराज सिंह जुगी, मनजीत सिंह जंबर सहित क्षेत्र निवासियों का कहना है कि इस मार्ग पर बठिंडा, मलोट मुक्तसर आदि से रोजाना सैकड़ों हैवी व लाइट वाहन निकलते हैं। आने वाले दिनों में धुंध पड़ने वाली है जबकि यह नहरी पुल सामर्थया अनुसार छोटा होने कारण कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें कि गत एक वर्ष में छोटे-बड़े हादसों को मिलाकर एक दर्जन से अधिक दुर्घटना हो चुकी हैं, परंतु प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इस रेलिंग को बनाने के लिए एक साईड का खर्च अढ़ाई लाख रुपए है।

अधिकारी बोले...बीएंडआर को दे दी गई है सूचना

उधर इस संबंधी सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा इसकी जानकारी पीडब्लूडी बीएंडआर को दी जा चुकी है। जबकि बीएंडआर के एक्सईएन नीरज भंडारी का कहना है कि यह सड़क अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन आ चुकी है वही यह काम करवाएंगे। उधर नेशनल हाईवे अथारिटी के सूत्रों ने बताया कि अभी उनको यह सड़क हैंड ओवर नहीं की गई इसलिए बीएंडआर की जिम्मेदारी है। जब फोरलेन का निर्माण हुआ तो यह पुल ही बड़ा किया जाएगा, परंतु इसके बावजूद भी यदि इसका काेई पहले काम होने वाला है तो वह करवा देंगे। क्षेत्र निवासियों ने प्रशासन से मांग की कि इस ओर जल्द ध्यान दिया जाए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें