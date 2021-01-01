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प्रदर्शन:किसानों के समर्थन में तिरंगा मार्च निकाला

मलोट5 घंटे पहले
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26 जनवरी को दिल्ली में किसानों पर अत्याचारों के रोष स्वरूप संगठनों ने तिरंगा लेकर मलोट में रोष मार्च निकाला। इस अवसर पर इन्द्रजीत सिंह डबवाली ढाब किसान, रमेश अरनीवाला समाज सेवक सहित नेताओं ने कहा कि किसानों द्वारा चलाए जा रहे शांतिपूर्वक संघर्ष के तहत अपने व्यक्ति भेजकर करवाई गड़बड़ी व फिर किसानों पर तसदद से भाजपा का असली चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया है। इसके रोष स्वरूप दानेवाला चौक से शुरू होकर जीटी रोड सहित बाजारों में रोष मार्च निकाला गया। नेताओं ने कहा कि देश के किसान भाजपा की इन नीतियों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे।

यहां डॉ रिंपल कंबोज, हरजिंदर कुमार कंबोज, दविंदर सिंह स्कूल वैन यूनियन, जसविंदर सिंह बराड़, हरजिंदर सिंह कॉटन यूनियन, दविंदर सिंह, ओम प्रकाश, रमेश अरनीवाला, जसदेव सिंह, एसके रावत, बिट्टू डावर, परगट सिंह फतेहपुर मनिया, गुरमुख सिंह फतेहपुर मनिया, भूपिंदर सिंह किसान नेता मनियांवाला, कमल कंबोज, सुखविंदर सिंह आदि उपस्थित थे।

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