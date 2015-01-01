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मामला दर्ज:मोबाइल और पैसे छीनने के आरोप में दो काबू, एक फरार,आरोपियों से मोबाइल व 9000 रुपए बरामद

मलोट2 घंटे पहले
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मोबाइल व पैसे छीनने के आरोप में थाना सिटी मलोट पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक की गिरफ्तारी बाकी है। पुलिस को दी शिकायत में विक्रम थिंद वासी मलोट ने बताया कि वह बठिडा रोड मलोट पर ढाबे से दूध लेने जा रहा था। जब वह स्काई मॉल से थोड़ा पीछे था तो बाइक पर सवार तीन नौजवान उसके पास आकर रुक गए। जिनमें से एक नौजवान ने उसे लोहे का दातर दिखाकर कहा कि जो भी तेरे

पास है हमें दे दे। इनमें से एक नौजवान ने उसकी जेब में से उसका मोबाइल फोन छीन लिया। दूसरे ने उसकी जेब में से 9000 रुपए निकाल लिए और धमकियां देते वहां से भाग गए। अब उसे पता चला कि बाइक चलाने वाला नौजवान काकू , दूसरा नौजवान सन्नी धींगडा व तीसरा नौजवान भीम सैन है जिन्होंने मिलकर उसका फोन व पैसे छीने हैं। पुलिस ने सन्नी धींगडा व भीम सैन को गिरफ्तार करके मोबाइल व 9000 रुपए बरामद कर लिए हैं, जबकि काकू की गिरफ्तारी बाकी है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरूद्ध मामला दर्ज कर लिया है। रात में कर्फ्यू होने के बावजूद राहगीरों से छिनैती का सिलसिला जारी है।

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