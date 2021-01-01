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कार्रवाई:68,340 नशीली गोलियों के साथ दो लोग किए गिरफ्तार

मलोट2 घंटे पहले
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गिरफ्तार किए गए आरोपी। - Dainik Bhaskar
गिरफ्तार किए गए आरोपी।

थाना कबरवाला पुलिस ने करीब 70 हजार नशीली गोलियां बरामद करके दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह नारकोटिक सैल ने बताया कि जब उन्होंने पुलिस पार्टी सहित शरारती तत्वों की चैकिंग के संबंध में कर्मगढ में नाकाबंदी की हुई थी।

इस दौरान अबोहर की ओर से एक ट्रक नंबर पीबी 29 आर 8624 आया, जिसे रुकने का इशारा किया। इस पर ट्रक को रोककर ट्रक ड्राइवर व कंडक्टर सीट पर बैठे दोनों व्यक्तियों ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने मौके पर ही दोनों को काबू कर लिया। उनकी पहचान रवि कुमार उर्फ रवि वासी गोनियाना, जिला मुक्तसर व गुरजीत सिंह उर्फ बिल्ला वासी तलवंडी साबो, जिला बठिंडा के तौर पर हुई। इस समय पुलिस द्वारा ट्रक की चैकिंग की तो ट्रक के अंदर ड्राइवर सीट के पिछले ओर बड़ी सीट पर एक सफेद रंग का प्लास्टिक का गट्टा मिला, जिसे चैक करने पर उसमें से 68,340 नशीली गोलियां बरामद हुईं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

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