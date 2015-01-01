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गिरफ्तारी:चूरापोस्त और नशीली गोलियों के साथ दो लोग गिरफ्तार

मलोट2 घंटे पहले
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थाना कबरवाला और लंबी की पुलिस ने चूरापोस्त व नशीली गोलियों के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना कबरवाला के सहायक थानेदार महिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस पार्टी ने वीर सिंह उर्फ वीरू वासी गांव कट्टियावाली को गिरफ्तार कर उससे 5 किलोग्राम चूरापोस्त किया है। वहीं, थाना लंबी के थानेदार दलजीत सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस पार्टी ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसके लिफाफे की जांच ली तो उसमें से 2500 नशीली गोलियां बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी तरुणदीप सिंह उर्फ मोनू वासी मंडी डबवाली को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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