पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

हेरोइन:मलोट में 3 ग्राम हेरोइन सहित महिला गिरफ्तार

मलोटएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

थाना कबरवाला की पुलिस ने 3 ग्राम हेरोइन सहित एक महिला को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार थानेदार इंद्रजीत कौर गश्त के दौरान पुलिस पार्टी के साथ टिब्बा कॉलोनी गुरुसर से कुछ पीछे थे तो सामने से एक महिला आती दिखाई दी। वह पुलिस को देखकर घबराकर पीछे मुड़ने लगी तो उसके हाथ में से लिफाफा गिर गया, जिसे चेक करने पर उसमें से 3 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। महिला मनप्रीत कौर वासी गुरुसर योद्धा को गिरफ्तार करके मामला दर्ज कर लिया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें