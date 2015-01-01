पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

रैली:कांग्रेस की किसान रैली में युवक ने खालिस्तान पर की टिप्पणी, केस दर्ज

मलोट2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कांग्रेस की किसान रैली में एक युवक द्वारा खालिस्तान संबंधी की टिप्पणी के मामले में सिटी पुलिस ने युवक पर देशद्रोह का केस दर्ज किया है। मलोट में डिप्टी स्पीकर अजैब सिंह भट्टी की किसान रैली में एक युवक ने मंच पर आकर खालिस्तान संबंधी की टिप्पणी ने रैली का माहौल बिगाड़ दिया था, जिसका डिप्टी स्पीकर ने निंदा करते हुए मंच संभालने वाले नेताओं और वर्करों को कहकर ऐसे व्यक्तियों को स्टेज पर आने से पहले उनके बारे पूरी जानकारी को कहा।

बताया गया है कि सुखप्रीत सिंह नामक युवक को एक कांग्रेस युवा नेता की सिफारिश पर स्टेज पर आने दिया गया था। सुखप्रीत सिंह ने कृषि कानूनों के विरोध में बोलते हुए खालिस्तान की कायमी की बात कही। पुलिस ने राजेंद्र सिंह वासी मलोट के बयान पर सुखप्रीत सिंह के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें