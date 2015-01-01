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ऑपरेशन:पुलिस व बीएसएफ के संयुक्त ऑपरेशन में नशीली गोलियां के साथ युवक गिरफ्तार

ममदोट2 घंटे पहले
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  • आरोपी की कार पर लगा था किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का स्टिकर

एसएसपी भूपिंदर सिंह के आदेश पर नशे के खिलाफ चलाई मुहिम के तहत शुक्रवार रात को थाना ममदोट की पुलिस ने बीएसएफ के साथ चलाए संयुक्त सर्च ऑपरेशन में एक युवक को गिरफ्तार कर उससे भारी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद की है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट तहत मामला दर्ज किया गया है। डीएसपी देहाती सतनाम सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात थाना ममदोट के एएसआई निर्मल सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ द्वितीय लाइन ऑफ डिफेंस पर गांव हजारा सिंह वाला व लक्खा सिंह वाला की सड़क पर नाकेबंदी की हुई थी।

वहां पर पुलिस को मुखबीर ने सूचना दी कि एक युवक क्षेत्र में नशे की गोलियां बेचता है। आज भी अपनी कार में गांव लक्खा सिंह वाला की तरफ से हजारा सिंह वाला की तरफ आ रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस पार्टी ने हजारा सिंह वाला लिंक सड़क पर नाकेबंदी कर एक कार को रोक कर तलाशी ली तो कार में 18 हजार 600 नशीली गोलियां ट्रामाडोल बरामद हुई। पूछताछ में युवक ने अपनी अपना नाम चरण सिंह पुत्र वीर सिंह निवासी अहमद ढडी बताया। एएसआई ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा ताकि उसके नेटवर्क का पता लगाया जा सके। इस मौके पर थाना प्रभारी अभिनव चौहान, एसआई सुखपाल सिंह भी मौजूद थे। पुलिस ने जिस कार में आरोपी को गिरफ्तार किया है, उस के ऊपर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का स्टिकर लगा है।

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