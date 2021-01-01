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कोविड-19:फरीदकोट में 1 कोरोना मरीज मिला, कुल संक्रमितों की संख्या 4042, एक्टिव केस 77

फरीदकोट2 घंटे पहले
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कोविड-19 के जिला मीडिया प्रभारी डाॅ. प्रभदीप सिंह चावला द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार रविवार को जिला फरीदकोट में 1 व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 4042 तक पहुंच गई। आज 1 मरीज के ठीक होने के बाद कुल तंदुरुस्त मामलों की संख्या 3886 हो गई। जिले में आज तक कोरोना के कारण 79 मरीजों की मृत्यु हुई है जबकि एक्टिव मामलों की संख्या आज 77 है। जिले में अब तक जांच के लिए 62152 सैंपल लैब भेजे गए हैं, जिनमें से 55810 की रिपोर्ट निगेटिव आई है जबकि 617 रिपोर्ट का विभाग को इंतजार है।

मोगा में कोरोना का 1 नया केस आया
रविवार को मोगा जिले में कोरोना का 1 नया केस आने से कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2805 हो गया है। कुल ठीक होने वालों का आंकड़ा 2678 व मरने वालों का आंकड़ा 95 होने से कुल एक्टिव मामले 31 हो गए हैं। सेहत विभाग से मिली जानकारी के अनुसार विभाग द्वारा अब तक 94547 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से 65733 निगेटिव आए हैं। 46 सैंपलों की रिपोर्ट का इंतजार है, जबकि रविवार को सेहत विभाग ने 49 नए सैंपल जांच के लिए भेजे हैं।

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