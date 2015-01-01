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देसी शराब:शराब की 24 बोतल व चालू भट्ठी समेत 195 लीटर लाहन बरामद, 3 गिरफ्तार

मोगा2 घंटे पहले
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जिला पुलिस ने तीन विभिन्न मामलों में अवैध शराब की 24 बोतलों व देसी शराब की चालू भट्ठी समेत 195 लीटर देसी लाहन बरामद की है। पुलिस ने तीन आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। थाना अजीतवाल के हवलदार गुरदेव सिंह ने बताया कि पुलिस ने शुक्रवार को गश्त के दौरान गांव कोकरी कलां में गश्त के दौरान देसी शराब की चालू भट्ठी समेत 160 लीटर देसी लाहन बरामद की।

पुलिस ने दो लोगों दर्शन सिंह व किशन सिंह निवासी कोकरी कलां को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। दूसरे मामले में थाना धर्मकोट के एएसआई रछपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने गश्त के दौरान गांव फतेहगढ़ कोरोटाना में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके उससे अवैध शराब की 24 बोतलें बरामद की है। पुलिस ने आरोपी सुखचैन सिंह को गिरफ्तार करके केस दर्ज किया है। तीसरे मामले में थाना निहाल सिंह वाला के एएसआई हरविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस ने गश्त के दौरान गांव मानूके गिल में नाहर सिंह को गिरफ्तार करके उसके पास से 35 लीटर देसी लाहन बरामद की है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है।

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