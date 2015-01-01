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कोरोना:फरीदकोट जिले में 23 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, एक्टिव केस 175

मोगा4 घंटे पहले
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  • संक्रमिताें की संख्या 3413 हुई, 63 व्यक्तियों की हो चुकी है मृत्यु

कोविड-19 के जिला मीडिया कोआर्डिनेटर डाॅ. प्रभदीप सिंह चावला द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार जिला फरीदकोट से जांच के लिए भेजे सैंपलों की वीरवार को आई रिपोर्ट में 23 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, इन मामलों को मिलाकर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3413 हो गई है। आज 10 व्यक्तियों के कोरोना मुक्त होने के बाद जिले में कुल तंदुरूस्त मामलों की संख्या 3175 हो गई है। अब तक कोरोना के कारण जिले के 63 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है जबकि एक्टिव मामलों की संख्या अब 175 हो गई है।

आज तक जिले से 43156 कोरोना सैंपल जांच के लिए एकत्रित कर भेजे गए हैं जिनमें से 38062 रिपोर्ट निगेटिव आई है जबकि 593 रिपोर्ट का विभाग को इंतजार है। जिले से आज विभिन्न फ्लू कार्नरों पर 406 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल एकत्रित कर जांच के लिए भेजे गए हैं।

मोगा में 9 नए पॉजिटिव आने से कुल संक्रमित 2519 हुए

मोगा जिले में वीरवार को कोरोना पॉजिटिव के 9 नए केस आने से कुल संक्रमितों की संख्या 2519 हो गई है। कुल एक्टिव की संख्या भी बढ़कर 55 हो गई है। सीएमओ अमरजोत कौर बाजवा ने बताया कि सेहत विभाग की तरफ से अब तक 62827 सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 47342 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। जबकि 614 सैंपलों की रिपोर्ट का इंतजार है। आज 299 सैंपल भेजे गए हैं।

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