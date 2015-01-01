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प्रशिक्षण:बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए मोगा के 260 वालंटियरों को दिया प्रशिक्षण

मोगा2 दिन पहले
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  • बाढ़ प्रभावित जिलों में संकट की स्थिति में लोगों को जल्द मदद करने की पहल

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी द्वारा 30 बाढ़ प्रभावित जिलों के वालंटियरों को भारत सरकार के आपदा मित्रा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत पंजाब राज्य के जिला मोगा को चुना गया था। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत जिले के 260 वालंटियर्स को प्रशिक्षण दिया गया है। मंगलवार को डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस ने स्थानीय आईएसएफ काॅलेज में हुए समागम में प्रशिक्षण लेने वालों को सर्टिफिकेट बांटे।श्री संदीप हंस ने बताया कि आपदा मित्रा एक केंद्रीय स्कीम है, जिसके अंतर्गत पिछले बाढ़ की घटनाओं के आधार पर देश भर में 30 सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में कम्युनिटी

वालंटियरों को बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना था। श्री हंस ने बताया कि यह प्रशिक्षण सतलुज दरिया पर दिया गया। उप मंडल मजिस्ट्रेट धर्मकोट को प्रशिक्षण का इंचार्ज बनाया गया था। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और मगसीपा के अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का मुख्य मकसद कम्युनिटी वालंटियरों की पहचान करना और उनको प्रशिक्षण देना है, जिससे वह किसी भी संकट की स्थिति में

जल्द से जल्द पहुंच कर लोगों और जिला प्रशासन की मदद कर सकें। 260 वालंटियरों को मोगा जिले में प्रशिक्षण दिया गया है। इन वालंटियरों को संकटकालीन स्थिति से निपटने के लिए 25-25 वालंटियरों के 6 बैचों को एक महीने का सख्त प्रशिक्षण दिया गया। यह वालंटियर विपदा के समय प्रभावशाली ढंग से सहायता करेंगे और प्रभावित लोगों को तुरंत राहत प्रदान करने में जिला प्रशासन की सहायता करेंगे।

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