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कोरोना:माेगा में कोरोना के 3 नए मामले आए,मोगा में कुल संक्रमित 2703, मौतें 90 व एक्टिव केस 36

मोगा2 घंटे पहले
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वीरवार को कोरोना के नए 3 मामले आने से कुल संक्रमितों की संख्या 2703 हो गई है परंतु राहत की बात यह रही कि कोरोना को मात देने वाले मरीजों की संख्या वीरवार को 33 रही, जिन्हें ठीक होने का बाद सेहत विभाग ने डिस्चार्ज कर दिया है, जिससे अब जिले में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़कर 2477 हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या कम होकर 36 रह गई है। सिविल सर्जन डाॅ. अमरप्रीत कौर बाजवा ने बताया

कि वीरवार तक सेहत विभाग द्वारा कुल 86734 कोरोना सैंपल एकत्रित किए हैं, जिनमें से 58774 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त हुई है और 580 की रिपोर्ट का इंतजार है। सोमवार को सेहत विभाग ने 329 सैंपल एकत्रित करके जांच के लिए भेजे हैं।

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