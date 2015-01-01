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मारपीट:युवक समेत 3 लोगों से मारपीट, घायल सिविल अस्पताल में उपचाराधीन

मोगा31 मिनट पहले
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फोन पर गालियां निकालने वाले के घर जाकर विरोध दर्ज कराने वाले युवक, उसकी बहन व बुआ के बेटे के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जानकारी पुलिस को दे दी है।

घायल के अनुसार मारपीट उसकी पूर्व प्रेमिका ने नये प्रेमी के साथ मिल कर की गई है। गांव मानूके गिल निवासी 20 साल के युवक मनप्रीत सिंह ने बताया कि वह पिछले तीन सालों से अपनी बुआ के पास बाघापुराना में रहता था। इसी दौरान कस्बा निवासी एक 45 साल की तलाकशुदा महिला जो तीन बेटियों की मां है, से कथित प्रेम संबंध बनने पर वह डेढ़ साल तक उसके साथ घर में लिव-इन रिलेशनशिप में रहा। लेकिन महिला ने दो महीने पहले उसे छोड़ कर किसी अन्य युवक से कथित संबंध बनाकर उसे घर से निकाल दिया।

इसी बीच बुधवार की रात को महिला के कथित नये प्रेमी ने उसे फोन करके गालियां निकाली। इस पर वह महिला को शिकायत करने के लिए गया तो उन लोगों ने उसे पकड़ कर हमलाकर घायल कर दिया। उस पर हुए हमले के बारे में पता चला तो परिवार के लोग बचाने के लिए आए तो विवाहित बहन काली व बुआ का बेटा राजदीप सिंह को हमलावरों ने मारपीट कर घायल कर दिया। बाद में घायलों को सरकारी अस्पताल में लाकर दाखिल करवाया गया है।

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