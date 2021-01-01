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कोविड-19:मोगा में कोरोना के 4 नए मरीज, कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2811

मोगा5 घंटे पहले
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मोगा जिले में बुधवार को कोरोना के 4 नए मामले आने से कुल संक्रमितों की संख्या 2811 हो गई है। ठीक होने वालों का आंकड़ा 2691 है। ऐसे में एक्टिव केस 25 हो गए हैं। जिले में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 95 है।सिविल सर्जन डाॅ. अमरप्रीत कौर बाजवा ने बताया कि सेहत विभाग की ओर से अब तक 95136 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से 66033 के सैंपल निगेटिव आए हैं, 120 सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है। उन्होंने बताया कि बुधवार को 132 नए सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं।

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