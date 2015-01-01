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फर्जी पेंशन:मोगा के 1728 फर्जी पेंशनधारकों से होगी 4.80 करोड़ की रिकवरी

मोगा3 घंटे पहले
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  • नोटिस मिलने के15 दिन के अंदर अपना पक्ष रखा जाए : डीसी

सामाजिक सुरक्षा और स्त्री और बाल विकास विभाग की तरफ से साल 2017 में बुढ़ापा पेंशन और अन्य वित्तीय सहायता स्कीमों अधीन करवाई गई पड़ताल दौरान मोगा में 1728 अयोग्य लाभपात्री घोषित किए गए थे। कोविड-19 महामारी दौरान लोगों की मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसे पेंशन धारकों को अपना पक्ष रखने सबूत पेश करने का एक मौका देने का फैसला लिया है।

जानकारी देते डिप्टी कमिशनर संदीप हंस ने बताया कि इस संबंधी सामाजिक सुरक्षा विभाग की तरफ से नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिस उपरांत अयोग्य पेंशनर रिकवरी देने से पहले 15 दिन के अंदर जिला सामाजिक सुरक्षा दफ्तर मोगा में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सबूत समेत अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। यदि निश्चित समय के दौरान अपना पक्ष पेश नहीं किया जाएगा तो रिकवरी के पैसे जमा करवाने के लिए आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिक्रयोग्य है कि जिला सामाजिक सुरक्षा विभाग को गलत जानकारी देकर 1728 लोगों ने बुढ़ापा पेंशन लगवाई हुई थी। डिप्टी कमिशनर ने कहा कि सरकार के आदेशानुसार यह कार्रवाई की जा रही है और संबंधित दिशा निर्देशों मुताबिक पेंशन धारक अपना पक्ष रख सकेंगे।

उन्होंने बताया कि मोगा के कुल पेंशनरों की संख्या 93 हजार 990 है, जिनको 7 करोड़ 4 लाख 92 हजार 500 रुपए प्रति महीना पेंशन का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा फर्जी पेंशनर 1728 हैं, जिनसे 4 करोड़ 80 लाख 76 हजार 900 रुपए की राशि की रिकवरी करनी बनती है। बताने योग्य है कि प्रति लाभपात्री प्रति महीना 750 रुपए की पेंशन राशि दी जाती है।

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