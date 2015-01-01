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  • 50 Thousand Demands Threatened By Trafficking, PCR Personnel And Brokers Arrested, Two Accused Absconding, Case Registered Against Four People

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धमकी दे मांगे पैसे गिरफ्तारी:तस्करी में फंसाने की धमकी दे 50 हजार मांगे, पीसीआर कर्मी और दलाल गिरफ्तार, दो आरोपी फरार, चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज

मोगाएक घंटा पहले
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नशा तस्करी में फंसाने की धमकी देकर 50 हजार रुपए में सौदा तय करने वाले पीसीआर में तैनात एक मुलाजिम व उसके दलाल को विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपियों के दो साथियों की तलाश जारी है। विजिलेंस ने 4 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। गगनदीप सिंह निवासी गांव हरिएवाला की शिकायत पर विजिलेंस ने पीसीआर में तैनात कांस्टेबल सरबजीत सिंह, कांस्टेबल इकबाल सिंह एवं उनके दो दलाल जसप्रीत सिंह निवासी गांव घल्लकलां एवं सिमरनजीत सिंह निवासी मोगा पर केस दर्ज कर कांस्टेबल इकबाल व उसके दलाल सिमरनजीत को अरेस्ट कर लिया है।

कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया। डीएसपी विजिलेंस केवल कृष्ण ने बताया कि गगनदीप दोस्त मनजोत के साथ 3 नवंबर को लुधियाना से मोगा लौटा था। बाइक लेने बस स्टैंड पहुंचे तो सीआइए स्टाफ मोगा मुलाजिम बता तलाशी लेने लगे। दोस्त रमन से सीरिंज मिलने पर नशा तस्करी करने की बात कह पीटने लगे। जेब से 28500 रुपये, आधार कार्ड और फोन छीन लिया। छोड़ने को एक लाख रुपये मांगे लेकिन सौदा 50 हजार रुपये में तय हो गया। पैसे देने तक बाइक अपने आप ही रख ली।

रिश्वत की राशि लेते नहीं पकड़े गए...पैसे मिलने तक आरोपियों ने बाइक कब्जे में रखी। बुधवार को रकम देने विजिलेंस टीम के साथ पहुंचे तो मुलाजिम ने पहचान लिया और भागने लगा, लेकिन टीम ने कांस्टेबल और उसके दलाल को पकड़ लिया। रिश्वत की राशि देते नहीं कर सकी।

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