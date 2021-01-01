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चुनाव:मोगा जिले में 570 व फरीदकोट में 515 उम्मीदवारों ने भरे पर्चे भाजपा जिला प्रधान विनय शर्मा को चुनाव न लड़ने देने की धमकी

मोगा5 घंटे पहले
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  • आज नामांकन पत्रों की होगी जांच, कल नाम वापस ले सकेंगे, शाम तक बचे प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह अलाट होंगे

नगर निगम मोगा और नगर पंचायतों बधनी कलां, निहाल सिंह वाला और कोटइसेखां के मतदान के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया बुधवार को खत्म हो गई। बुधवार को चौथे और आखिरी दिन तक मोगा नगर निगम के अलग-अलग वार्डों के लिए कुल 350 नामांकन, कोटइसेखां के लिए 76, निहाल सिंह वाला के लिए 75 और बधनी कलां के लिए 69 नामांकन भरे गए।

इस प्रकार कुल 570 नामांकन दाखिल हुए।जिला मोगा के डिप्टी कमिश्नर कम जिला चुनाव अफसर संदीप हंस ने बताया कि नामांकनों की जांच 4 फरवरी को की जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की तारीख 5 फरवरी है और इसी तारीख को उम्मीदवारों को चुनाव निशान अलाट किए जाएंगे। चुनाव प्रचार 2 फरवरी 2021 को शाम 4 बजे तक किया जा सकेगा।

मतदान 14 फरवरी को सुबह 08 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। वोटों की गणना 17 फरवरी को की जाएगी।वहीं, फरीदकोट जिले में नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन बुधवार को जिले के तीनों नगर काउंसिलों में कुल 148 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। आज नामांकन प्रक्रिया संपूर्ण होने तक फरीदकोट नगर काउंसिल के लिए 66, कोटकपूरा के लिए 45 व जैतो नगर काउंसिल के लिए 37 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। बुधवार के नामांकन मिलाकर जिले में कुल 515 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं जिनमें से फरीदकोट में 25 वार्ड के लिए 153, कोटकपूरा के 29 वार्ड के लिए 216 व जैतो के 17 वार्ड के लिए कुल 146 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। वीरवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी व पांच फरवरी शुक्रवार तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। शुक्रवार शाम तक चुनाव मैदान में बचे प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह अलाट किए जाएंगे।

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