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एसडीएम ने कहा:मिशन तंदुरुस्त के तहत करवाई मैराथन, कोई भी बच्चा मुसीबत में दिखाई दे तो चाइल्ड लाइन से करें संपर्क

कोटकपूरा2 घंटे पहले
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से संचालित नेचुरल केयर चाइल्ड लाइन फरीदकोट की टीम ने ‘चाइल्ड लाइन से दोस्ती’ सप्ताह के दौरान कोटकपूरा में आयोजित मैराथन में हिस्सा लिया। यह दौड़ एसडीएम मेजर अमित सरीन के नेतृत्व में करवाई गई। इस दौड़ में विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं युनाइटेड सोशल ऑर्गनाइजेशन, चनाब ग्रुप ऑफ एजुकेशन, पीबीजी वेलफेयर क्लब कोटकपूरा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने भी हिस्सा लिया।

नशा रोको मुहिम डेपो और मिशन तंदरुस्त पंजाब के तहत आयोजित मैराथन को एसडीएम मेजर अमिजत सरीन ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान चाइल्ड लाइन सेंटर कोऑर्डिनेटर सोनिया रानी ने एसडीएम को चाइल्ड लाइन का दोस्ती बैज लगाया। एसडीएम ने वहां पर मौजूद सभी लोगों को अपील की कि अगर आपको कोई भी बच्चा मुसीबत में दिखाई दे तो आप चाइल्ड लाइन के टोलफ्री नंबर 1098 पर अवश्य संपर्क करें। इसके बाद समाज सेवी वरिंदर कटारिया, राजीव मलिक, बलजीत सिंह खीवा, रवि अरोड़ा को भी चाइल्ड लाइन का दोस्ती बैज लगाया।

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