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  • A Rally Was Held In Support Of The Peasant Struggle, The Farmers Accused The Central Government Of Bringing The Movement Into Disrepute.

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मामला दर्ज:किसान संघर्ष के समर्थन में रैली निकाली,किसानों ने केंद्र सरकार पर आंदोलन को बदनाम करने का लगाया आरोप

मोगा2 घंटे पहले
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जिले की विभिन्न जनतक जमहूरी जत्थेबंदियों ने केन्द्र सरकार पर किसान आंदोलन को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए रविवार को शहर में किसान संघर्ष के समर्थन में रैली निकाली। यह रैली नेचर पार्क से शुरू होते हुए बाजार में से गुजरते हुए मेन चौक में समाप्त हुई। पेंशनर एसोसिएशन, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं द्वारा नेचर पार्क में विशाल जनसमूह किया गया।

सुरेन्द्र सिंह, दिग्विजयपाल शर्मा, महेन्द्र पाल लूंबा, गुरमेल सिंह बोडे, डाॅ. सुरजीत सिंह बराड़, बेअंत कौर गिल, गुरसेवक सिंह सन्यासी, चरणजीत डाला, बलविंदर सिंह रोडे, डाॅ. हरनेक सिंह रोडे, सुखजीत सिंह बुक्कनवाला व बलकरण सिंह ने कहा कि असल आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करके किसान नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

इस मौके पर प्रेम कुमार, जागीर सिंह खोखर, जगतार सिंह दौधर, डाॅ. कुलदीप सिंह गिल, बूटा सिंह औलख, जसविंदर सिंह, निर्मल सिंह, हरजिंदर सिंह, गुरमीत सिंह, हरिंदर सिंह, भवनदीप, गुरविंदर डाला, प्रेम शर्मा, बलविंदर सिंह, परमजीत जंडू, जसवंत सिंह, दविंदर सिंह, कुलवंत मटवानी आदि उपस्थित थे।

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