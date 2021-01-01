पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

केस:चार सौ रुपए के लेन-देन में किया युवक पर हमला, दो लोगों पर केस

कोटकपूरा5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जैतो के वाल्मीकि कॉलोनी वासी बसंत कुमार द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार उसने अपने मोहल्ले के गग्गू के चार सौ रुपए देने थे। तीन जनवरी को सुबह वह घर के आगे अपने दोस्तों के साथ खड़ा था कि वहां गुग्गु अपने साथी हिमांशु के साथ आया व उससे चार सौ रुपए मांगे। पैसे पास न होने पर उसने शाम को पैसे देने की बात कही जिससे नाराज होकर हिमांशु व गुग्गु ने उस पर हमला कर दिया। उसे उपचार के लिए जैतो के सिविल अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों द्वारा पुलिस को भेजी गई एमएसआर के आधार गंभीर चोटों के चलते पुलिस ने दोनों आरोपियों को नामजद कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser